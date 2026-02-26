Swiss Re dürfte für das abgelaufene Jahr einen deutlichen Gewinnanstieg vermelden und dabei auch das eigene Gewinnziel klar übertreffen. Zu verdanken war das nicht zuletzt einem insgesamt relativ schadenarmen Jahr für die Branche. Etwas getrübt wird das Ergebnis von Bereinigungen in der Sparte Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re). Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 am Freitag.