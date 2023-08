IFRS 17 noch keine Bedeutung

Im ersten Quartal erzielte Swiss Re einen Gewinn in Höhe von 643 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 248 Millionen im Vorjahr. In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz um 2,1 Prozentpunkte auf 97,2 Prozent, obwohl auch in diesem Jahr mit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien, dem Zyklon Gabrielle oder den Überschwemmungen in Neuseeland einige Naturkatastrophen auf die Rechnung drückten.