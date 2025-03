Finanzapp erreicht Gewinnzone

Swissquote hatte die Eckwerte seiner Jahresergebnisse 2024 schon Mitte Januar 2025 mitgeteilt. Demnach erzielte die Bank im vergangenen Jahr einen Nettoertrag von 655 Millionen Franken, was einem Anstieg um rund 23 Prozent entsprach. Der Vorsteuergewinn für 2024 lag bei "mindestens 345 Millionen Franken" nach 255 Millionen im Jahr davor, wie es damals hiess. Zudem verzeichnete die Online-Bank im Gesamtjahr einen Netto-Neugeldzufluss von 8,3 Milliarden Franken (VJ 5,0 Milliarden). Die Kundenvermögen erreichten per Ende Dezember 2024 einen Wert von 76 Milliarden Franken gegenüber 68 Milliarden per Mitte 2024.