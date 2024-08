Im Nachgang zum Einstieg in Indien wurde bekannt, dass die Zurich in Indien im grossen Stil auf Personalsuche ist. Man werde in den kommenden drei Jahren den Personalbestand in Indien um 40 Prozent beziehungsweise um rund 600 zusätzliche Angestellte ausbauen, bestätigte eine Konzernsprecherin einen Bericht der Nachrichtenagentur «Bloomberg». Da hat die Zurich in Indien mit dem Zukauf rund 1500 Angestellte beschäftigt.