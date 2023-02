Weitere Kosten nach Hurricane "Ian"

Mitte November machte Zurich auch Angaben zu den erwarteten Kosten im Zusammenhang mit der Hurrikan-Katastrophe "Ian" an der US-Ostküste. Der Konzern schätzte die Schadenskosten auf 550 Millionen Dollar. Analysten gehen derweil davon aus, dass zum Jahresende hin eine Reihe von Winterstürme in den USA weitere Schäden ausgelöst haben. In Deutschland hat die Zurich in diesem Jahr die langjährige Kooperation mit der Deutschen Bank um weitere zehn Jahre verlängert. Neu als Partner hinzugekommen ist seit Jahresbeginn die Postbank. Durch die Partnerschaften erhält die Zurich in Deutschland gemäss den Angaben Zugang zu 19 Millionen Kunden.