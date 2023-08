Investitionen priorisieren

Hoch bleibt der Investitionsbedarf. Schon 2021 nahm die Regierung eine Priorisierung der Hochbauvorhaben vor. Nun geht sie einen Schritt weiter und leitet eine Priorisierung der Investitionen in sämtlichen Bereichen ein. Im Tiefbau, im öffentlichen Verkehr, in der Kultur und in der Informatik gibt es besonders viele Vorhaben.