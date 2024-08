Insgesamt sei er zuversichtlich, sagte Stocker. Die finanzpolitische Lage sei zwar insgesamt herausfordernd. So steige etwa wegen der Schieflage der Bundesfinanzen der Druck auf die Kantone und die Erwartungshaltung der Bürger an den Staat bleibe hoch. Doch das Umfeld sei gut und die Zürcher Wirtschaft gut in Schuss.