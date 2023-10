Ein Gewinn für St. Gallen

Die Kantonal- und Regionalbanken haben 7,1 Prozent höhere Nettomittelzuflüsse im Vergleich zu den Vorjahren erhalten. Über die ganze Branche hinweg lagen die Neugeldzuflüsse bei rund 4,5 Prozent. Dass die Kantonalbanken einen stärker Nutzen ziehen, dürfte damit zusammenhängen, dass sie von einer Staatsgarantie profitieren. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit haftet der jeweilige Kanton für die Verbindlichkeiten der Bank. Damit ist sichergestellt, dass die Kunden ihr Geld zurückerhalten würden. In Krisenzeiten ziehen Kantonalbanken darum in der Regel Zuzüge an.