Das WEF ist eine grosse Quasselbude. Jedes Jahr finden hunderte Auftritte und Podien statt – innerhalb des schwer gesicherten Kongresszentrums oder in Hotels und «Houses» querbeet durch Davos. Unten eine Auswahl der wichtigsten Auftritte mit Fokus auf Finanzthemen und Schweizer Beteiligung.
09:00 - 09:45: «New Era for Finance»
Kristin J. Forbes, Professorin für Globale Ökonomie, MIT
Zhao Changpeng, Gründer Binance
Mohammed Bin Mahfoodh Bin Saad Al Ardhi, CEO, Investcorp
Steven van Rijswijk, CEO ING Group
Jayee Koffey, Global Affairs Officer, BNY
09:00 - 09:30: Gespräch mit Isaac Herzog, Präsident Israel
09:00 - 09:30: Gespräch mit Gavin Newsom, Gouverneur Kalifornien
09:30 - 10:00: Sonderansprache von Friedrich Merz, Bundeskanzler Bundesrepublik Deutschland
10:15 - 11:00: «Where Are We on Stablecoins?»
Jeremy Allaire, Mitgründer und CEO Circle
Siu Yat, Mitgründer und CEO Animoca Brands
Dan Katz, Erster Stellvertretender Geschäftsführender und Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF)
Vera Songwe, CEO und Gründerin Liquidity and Sustainability Facility
11:30 - 12:15: «What Makes the US Economy Exceptional?»
Joe Ucuzogl, CEO Deloitte
Charles Scharf, CEO Wells Fargo
Adena Friedman, CEO Nasdaq
Cristiano Amon, Präsident und CEO Qualcomm
13:15 - 14:00: Davos Kick-off for FIFA World Cup 2026
Gianni Infantino, Präsident FIFA
Alessandro Del Piero, Ex-Profifussballer Italien
Arsène Wenger , Ex-Trainer, Leiter Abteilung Globale Fussballentwicklung, Fifa
15:00 - 15:45: «Many Shapes of Trade»
Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin Welthandelsorganisation (WTO)
Peter Kyle, Staatssekretär für Wirtschaft und Handel Grossbritannien
Majid Al-Kasabi, Handelsminister Saudi-Arabien
Vas Narasimhan, CEO Novartis
Michael Froman, Handelsminister der Republik Korea