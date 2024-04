Es sei «nicht vertretbar», wie jetzt über Menschen geredet werde, die 45 Jahre Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hätten und deshalb mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen könnten. Scholz lehnte zudem ebenso wie SPD-Chef Lars Klingbeil ein späteres Renteneintrittsalter ab, weil dies faktisch einer Rentenkürzung gleichkomme. Es sei zudem richtig, dass die Ampel ein stabiles Rentenniveau beschlossen habe. Scholz warnte, dass man die Bedeutung des Sozialstaates nicht unterschätzen dürfe, «der für uns alle bis weit in die Mittelschicht dieser Gesellschaft wichtig ist».