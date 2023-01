Die Last der Landtagswahlen

Das liegt zum einem am Wahlkalender: Bei den vier anstehenden Landtagswahlen kann die SPD nur in Bremen mit einem sicheren Sieg rechnen. In Berlin kämpft Franziska Giffey bei der angesetzten Neuwahl erneut um die Führung - aber ein Sieg gilt alles andere als sicher, weil sowohl die CDU als auch die Grünen stärker werden könnten. In Hessen könnte Innenministerin Nancy Faeser antreten, die es gegen die bisher weitgehend lautlos regierende schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden nicht einfach haben dürfte. Und in Bayern gilt die SPD wie in früheren Wahlen als weitgehend chancenlos.