Was Analysten in ersten Kommentaren zur neuen Ausgangslage bei Meyer Burger sagen:

“Die erneute Finanzierung wird schwieriger werden, da eine einfache Kapitalerhöhung nicht mehr so ohne Weiteres möglich sein wird”, sagt Eugen Perger, Leiter Aktienanalyse bei Research Partners, gegenüber cash.ch. Das Geschäftsmodell müsse neu aufgestellt werden mit der Produktion in den USA. Weitere "Goodies" für die Kapitalgeber werden wohl notwendig sein, um die Firma in Zukunft breiter aufzustellen. “Eine Übernahme von Meyer Burger wird auf jeden Fall wahrscheinlicher. Oder zumindest wird Meyer Burger die Eigenständigkeit nicht mit Bestimmtheit beibehalten können.”