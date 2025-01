In guten Börsenjahren ist das bestimmt möglich - man denke allein an das Jahr 2024, in dem der Swiss Market Index 4 Prozent und der S&P 500 rund 23 Prozent zugelegt haben. In schlechten Börsenjahren - etwa 2022 - braucht es hingegen Disziplin, sagt der Finanzplaner. «Denn wer in einem Tief aussteigt, bleibt auf einem Verlust sitzen - und das in einer Lebensphase, in der man sich Genuss gönnen will.»