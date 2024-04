Berechnung als Grundlage

Am wichtigsten ist, dass man ein Budget für die Zeit nach der Pensionierung macht. Wofür habe ich bisher Geld ausgegeben? Was brauche ich noch, was nicht mehr? Welches Renten- und Kapitalertragseinkommen benötige ich dafür? Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Die Frage, ob jemand Rente oder Kapital beziehen soll, ist oft eine finanzielle - «was lohnt sich mehr?». Die nachfolgende beispielhafte Berechnung des unabhängigen Vorsorgeberaters PensExpert zeigt, wann der Break-even erreicht wird.