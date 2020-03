Der Sensorenhersteller AMS treibt die milliardenschwere Kapitalerhöhung voran. Insgesamt sollen im Zusammenhang mit der Teilfinanzierung der Übernahme von Osram Licht knapp 190 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von je 9,20 Franken ausgegeben werden. Das schreibt das Unternehmen am frühen Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung. Bestehenden Anteilseignern wird für jede Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei jeweils deren vier zum Bezug von neun angebotenen Aktien berechtigen.

In den Handelsräumen hiesiger Banken zeigen sich Marktteilnehmer geradezu schockiert vom tiefen Bezugspreis, liegt dieser doch um mehr als 60 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Händler erklären sich den tiefen Bezugspreis damit, dass die mit der Kapitalerhöhung beauftragten Banken die nicht bezogenen Titel fest übernehmen. So sind die Banken auf der sicheren Seite.

An der Börse kommen die Neuigkeiten rund um die Kapitalerhöhung gar nicht gut an. Bestehende Aktionäre müssten ganz schon viel Geld in die Hand nehmen, um eine Verwässerung zu vermeiden. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die AMS-Aktie denn auch mit einem satten Minus von 8,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 22,50 Franken abgestraft.

Sind die Leerverkäufer am Ziel angelangt?

Händlern zufolge könnte der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung kaum ungünstiger sein. Sie spielen damit auf die jüngsten Börsenturbulenzen an. Diese haben auch bei AMS tiefe Spuren in der Aktienkursentwicklung hinterlassen. Alleine seit Anfang März hat die Aktie des Sensorenherstellers fast 20 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn errechnet sich sogar ein Minus von mehr als 40 Prozent.

Über die letzten Wochen haben Leerverkäufer grosse Wetten gegen AMS aufgebaut (der cash Insider berichtete). Ihre Rechnung scheint nun aufzugehen. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung muss der Sensorenhersteller für die Teilfinanzierung der Übernahme von Osram Licht knapp 190 Millionen neue Aktien ausgeben.

Das sind deutlich mehr als Analysten ursprünglich angenommen hatten. Dementsprechend schwieriger dürfte es AMS nun fallen, mit der Übernahme Aktionärswerte zu schaffen.