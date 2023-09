Weiterhin plant das Unternehmen eine vermögensbasierte Finanzierungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Unter anderem beinhalte dies verschiedene Transaktionen, wie etwa den Verkauf von Wirtschaftsgütern und dessen späterer Rückerwerb. «Da die impliziten Fremdkapitalkosten solcher Transaktionen typischerweise niedriger sind als die Kosten einer reinen Fremdfinanzierung, ermöglicht dieses Vorgehen eine Optimierung des zukünftigen Zinsaufwands des geplanten Finanzierungspakets,» heisst es dazu in der Mitteilung weiter. Weitere Details will Ams Osram nach der Vertragsunterzeichnung bekannt geben.