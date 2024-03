Doch das Gegenteil ist der Fall. Ging von den Bezugsrechten von Mittwoch auf Donnerstag noch Verkaufsdruck für die Aktie des Solarunternehmens aus, wurden am Freitagnachmittag für die Bezugsrechte in der Spitze sogar Kurse von bis zu 2,5 Rappen bezahlt. Das wiederum half der Aktie, sich in der Region von 2 Rappen einzupendeln. Am Montag steht sie im frühen Handel bei 1,9 Rappen, ein Minus von 6 Prozent.