Wie läuft das genau ab für bestehende Aktionäre? Sie erhalten für den Erwerb neuer CS-Aktien so genannte Bezugsrechte, die ab Montag, 28. November 2022, zugeteilt und gehandelt werden können. Bei der Credit Suisse berechtigen sieben Bezugsrechte zum Kauf von zwei neuen Aktien, wie die BAnk am Donnerstagabend mitteilte. Der Preis der neuen Aktien beträgt wie angekündigt 2,52 Franken pro Stück, was trotz des erneuten Falls der CS-Aktie in dieser Woche noch immer deutlich unter dem aktuellen Kurs (3,55 Franken) liegt. Es liegt also ein deutlicher Discount vor und soll die Aktionäre dazu animieren, bei der Kapitalerhöhung mitzumachen. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien läuft am 8. Dezember 2022 ab.