Bestehende Aktionäre erhalten die Bezugsrechte von ihrer Bank automatisch in ihr Depot zugeteilt. Oft verpassen interessierte Anleger aber solche Kapitalerhöhungen, weil sie sich zu wenig über das aktuelle Börsen- und Firmengeschehen informieren oder ihr Depot nicht regelmässig checken. Die Bezugsrechte werden am Ende der Bezugsfrist von der Hausbank in der Regel automatisch "bestens" verkauft, der Erlös wird dem bestehenden Aktionär gutgeschrieben.