Wo steht die Kapitaldiskussion?

Die UBS wehrt sich weiter gegen die geplanten Kapitalmassnahmen, nachdem der Bundesrat vergangenen Mittwoch seine harte Linie bei der vollständigen Eigenkapitalunterlegung der Tochtergesellschaften - im von der UBS am stärksten bekämpften Punkt - bekräftigt hat. Er verzichtet aber darauf, für latente Steueransprüche und Software eine vollständige Unterlegung mit hartem Kernkapital zu verlangen. Bei diesen Verordnungsänderungen kann der Bundesrat ohne Parlament entscheiden. Finanzministerin Karin Keller-Sutter drohte bereits, auf diesen Verzicht zurückzukommen, sollte die Gesetzesvorlage zur Eigenkapitalunterlegung von ausländischen Töchtern vom Parlament nicht hinreichend umgesetzt werden. Der parlamentarische Prozess könnte bis ins nächste Jahr hineingehen.