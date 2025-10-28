Zahl der Gesundheitsberatungen soll sich verdoppeln

Mit dem Programm «Beratung plus» bietet Galenica bereits kostenpflichtige Gesundheitsberatungen an. «Die Nachfrage ist in den letzten Jahren stark gestiegen», so Madonna weiter. So seien im ersten Halbjahr 2025 rund 170'000 Beratungen durchgeführt worden. Das Ziel ist eine Verdoppelung innerhalb der nächsten drei Jahre.