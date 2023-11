Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit. Vorangegangen war eine breite Marktkonsultation, die vom 11. Oktober bis zum 8. November 2023 dauerte und sich an alle Marktteilnehmer richtete. Die Antworten hätten eine grosse Bandbreite an Überlegungen unterschiedlicher Marktteilnehmer widergespiegelt. Eine Mehrheit sprach sich demnach dafür aus, die Kappungsgrenze auf 15 Prozent anzuheben.