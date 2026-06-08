Gleichzeitig hat Kardex seine mittelfristigen Ziele bekräftigt. Die Investment-Story sei also nicht grundsätzlich infrage gestellt, heisst es bei der Bank Vontobel. Diese hält entsprechend an ihrem Votum «Buy» fest. Auch bei der ZKB lautet die Einstufung unverändert «Übergewichten»; UBS und Berenberg halten ebenfalls an ihrem Rating «Buy» fest.