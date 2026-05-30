Die junge guyanische Ölförderung wird von einem Konsortium unter Führung des US-Konzerns Exxon Mobil ‌kontrolliert. Seit dem Förderbeginn 2019 wurde die Produktion vor der Küste auf über 900.000 Barrel pro ​Tag gesteigert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat sich Weltbank-Daten zufolge von 2019 bis 2024 auf 27,5 Milliarden Dollar vervierfacht. Da die Rohölpreise seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar um 30 Prozent gestiegen sind, dürften die Einnahmen weiter sprudeln. Bei einem Preis von 100 Dollar pro Barrel könnte Guyanas staatlicher Anteil an den Erlösen in diesem Jahr auf rund 4,3 Milliarden Dollar steigen, 67 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Hinzu kommt: Sobald die Förderkonzerne ihre Erschliessungskosten gedeckt haben - Exxon zufolge möglicherweise noch im laufenden Jahr - steigt Guyanas Gewinnanteil von 12,5 auf 50 Prozent.