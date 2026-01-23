Sie tritt auch dem Argument entgegen, dass die neue Regulierung für die UBS nicht tragbar sei und sieht sich dabei im Einklang mit der Meinung verschiedener Bankanalysten. «Gemäss Nationalbank würden die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regeln das Kapitalerfordernis im Stammhaus zwar um rund 26 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die SNB weist aber auch darauf hin, dass UBS schon jetzt über genug Eigenkapital verfügt», dies unter Berücksichtigung sämtlicher Reserven.