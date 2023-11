Gilt an den Anleihenmärkten das Mantra «höher für länger» auch nächstes Jahr?

Die Zentralbanken werden auf jeden Fall darauf beharren, nicht über Zinssenkungen nachzudenken, bevor die Inflationsentwicklung in trockenen Tüchern ist. Das können sie in den nächsten Monaten noch gar nicht feststellen. Die Arbeitsmärkte leiden immer noch unter einer Angebotsknappheit, was sich in hohen Lohnabschlüssen widerspiegelt. Dies dürfte weiterhin Druck auf die Kerninflation ausüben. Die Teuerung wird deswegen nur schrittweise fallen, womit es von den Notenbanken verfrüht wäre, eine Zinswende zu signalisieren.