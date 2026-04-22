Nach Darstellung des Unternehmens ‌erhielten Unterkünfte den ‌Status als «Preferred Partner» oder «Preferred ​Partner Plus» auf Grundlage ihrer Service-Qualität und ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses, teilte die Wettbewerbsbehörde am Mittwoch mit. Stattdessen scheine die Höhe ‌der Provision für Booking.com der entscheidende Faktor zu sein. Daher seien Geschäftsräume der ​Buchungsplattform durchsucht worden.