Kasachstan hat seine Ölförderung nach der Schliessung seines wichtigsten Exportterminals im russischen Teil des Schwarzen Meeres mehr als ‌halbiert. ⁠Einem Branchen-Insider zufolge brach die Produktion am Sonntag von durchschnittlich 2,16 Millionen ⁠Barrel pro Tag im Juni auf rund eine Million ein. Das Terminal des Kaspischen Pipeline-Konsortiums ‌CPC war nach ukrainischen Drohnenangriffen auf Tanker aus ‌Sicherheitsgründen für eine Woche geschlossen worden. ​Am Montag teilte das kasachische Energieministerium jedoch mit, dass die Ölverladung wieder aufgenommen worden sei. Zwei Tanker würden mit Öl des vom US-Konzern Chevron geführten Konsortiums Tengizchevroil beladen.