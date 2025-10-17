«Wenn ich einschätzen müsste, wo wir möglicherweise einen Fehler machen, dann besteht dieser eher darin, dass wir eine stärkere Verlangsamung der Wirtschaft annehmen, als sie tatsächlich ausfällt», sagte der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis Neel Kashkari bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat South Dakota.
Das Risiko einer negativen Überraschung am Arbeitsmarkt sei grösser als das eines starken Anstiegs der Inflation, erklärte er weiter. Die US-Notenbank Fed hatte im September die Zinsen gesenkt. Kashkari betrachtet solche Schritte als Absicherung gegen negative Entwicklungen.
Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, im August lag sie bei 2,7 Prozent. Der teilweise Stillstand der US-Regierungsgeschäfte («Shutdown») verzögere die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, sagte Kashkari und fügte hinzu, dass je länger der Shutdown andauere, desto geringer werde das Vertrauen in die korrekte Einschätzung der Wirtschaftslage sein.
(Reuters)