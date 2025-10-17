Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, im August lag sie bei 2,7 Prozent. Der teilweise Stillstand der US-Regierungsgeschäfte («Shutdown») verzögere die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, sagte Kashkari und fügte hinzu, dass je länger der Shutdown andauere, desto geringer werde das Vertrauen in die korrekte Einschätzung der Wirtschaftslage sein.