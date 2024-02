Nach Angaben Bidens ist Israel bereit, die Kampfhandlungen über den muslimischen Fastenmonat Ramadan einzustellen. Zugleich hoffe er, dass Anfang kommender Woche eine Waffenruhe in Kraft trete, sagte Biden in einem am Montag aufgezeichneten Gespräch mit der NBC-Sendung «Late Night with Seth Meyers», das am Dienstag ausgestrahlt werden sollte. Der Beginn des Ramadan wird am Abend des 10. März erwartet.