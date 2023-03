Als sich der frühere Bundesanwalt Lauber am 16. Juni 2017 mit Fifa-Präsident Gianni Infantino im Berner Hotel Schweizerhof traf, tat er dies in einem verwanzten Raum. Agenten im Auftrag Katars führten die Spionageaktion auf Schweizer Boden durch. Dies zeigen Recherchen der "NZZ am Sonntag". Der Zeitung liegen nach eigenen Angaben offizielle, geheime Dokumente vor, welche die Spionageaktion belegen.