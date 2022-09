Das Projekt North Field East soll bereits 2026 an den Start gehen. Bei der Erschliessung von North Field South wird Total Energies 9,3 Prozent der Anteile halten, wie al-Kaabi bei einer Pressekonferenz mit Total-Energies-Chef Patrick Pouyanné in Doha sagte. Insgesamt soll die Beteiligung ausländischer Unternehmen an dem Projekt nach Angaben der katarischen Behörden bei rund 25 Prozent liegen. Die weiteren Partner sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.