Für die Öltanker aus dem Persischen Golf dauert die Fahrt nach Europa normalerweise 18 Tage. Mit dem Umweg um den afrikanischen Kontinent herum kommen neun Tage hinzu. Schiffsdaten des Unternehmens LSEG zufolge waren aus Katar drei Tanker mit LNG an Bord auf dem Weg zum Suezkanal, als sie am Sonntag vor dem Oman stoppten. Ein viertes Schiff auf dem Rückweg nach Katar unterbrach seine Fahrt demnach bereits am Samstag im Roten Meer. QatarEnergy und die Regierung des Emirats waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Daten von LSEG und dem Unternehmen Kpler zufolge haben seit dem Wochenende mindestens sechs weitere Tanker vor der Einfahrt ins Rote Meer gestoppt oder sind auf Alternativrouten ausgewichen.