«Unsere Teams werden schon seit ein paar Wochen mobilisiert», sagte Scheich Mohammed. Der staatliche Energiekonzern Qatar Energy bereite sich auf einen normalen Betrieb vor, sobald sich auch die Lage in der Strasse von Hormus wieder normalisiere. Der Zustand der «höheren Gewalt» (Force Majeure) für die ausgesetzten LNG-Lieferungen soll aber erst aufgehoben werden, wenn «alle Fragen geklärt seien und der Betrieb sicher sei».