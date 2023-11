Zwingli-Kanton als Zugpferd

Aktuell weist die Agglomeration Zürich die stärkste Bautätigkeit auf. Das Volumen bewilligter Projekte belief sich in den letzten vier Quartalen auf mehr als 1 Prozent des Wohnungsbestands. In den Regionen Knonaueramt und Freiamt wurden gar mehr als 2 Prozent des Wohnungsbestands baubewilligt. In der Stadt Zürich selbst sowie in den Regionen Limmattal und Glattal sowie Furttal war die Zahl bewilligter Wohneinheiten ebenfalls klar überdurchschnittlich. In der Westschweiz weist die Agglomeration Lausanne den höchsten Wert aus. Dagegen hat sich die erwartete Bautätigkeit in den Agglomerationen Genf und Basel mit jeweils 0,5 Prozent bereits deutlich verlangsamt.