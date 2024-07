Der Düsseldorfer Süsswaren-Konzern Katjes übernimmt die Mehrheit am Passauer Frühstocksflocken-Start-up mymuesli. Die Beteiligungs-Tochter Katjesgreenfood habe ihren Anteil am dem 2007 gegründeten Müsli-Versender von 10,1 auf 56 Prozent aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.