Laut Experte Ephrem Ravi zeigt seine Analyse des China-Geschäfts, dass der Umsatz im Reich der Mitte in diesem Jahr (-20 Prozent) und im nächsten Jahr (-10 Prozent) wahrscheinlich erheblich zurückgehen werde. Dies war mitunter Grund für die jüngste Kursschwäche der Gruppe. In diesem Jahr verloren die Valoren von Sika rund einen Drittel des Werts. Allein im vergangenen Monat sanken die Titel rund 14 Prozent.