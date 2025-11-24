Laut Experte Ephrem Ravi zeigt seine Analyse des China-Geschäfts, dass der Umsatz im Reich der Mitte in diesem Jahr (-20 Prozent) und im nächsten Jahr (-10 Prozent) wahrscheinlich erheblich zurückgehen werde. Dies war mitunter Grund für die jüngste Kursschwäche der Gruppe. In diesem Jahr verloren die Valoren von Sika rund einen Drittel des Werts. Allein im vergangenen Monat sanken die Titel rund 14 Prozent.
Ab 2027 sollten sich die Einnahmen dann wieder moderat entwickeln. Während die EBITDA-Marge in diesem Jahr voraussichtlich ihren Tiefpunkt erreichen wird, dürfte sie sich im nächsten Jahr dank der Umstrukturierungsmassnahmen wieder verbessern. Viel wichtiger sei aber, dass das schwache China-Geschäft nun vom Markt eingepreist wurde.
Mit der Rating-Hochstufung gesellt sich der Experte zum Gros der Analysten. 15 Expertinnen und Experten raten bei den Sika-Aktien zum Kauf, während drei zum Halten und vier zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel wird bei knapp 226 Franken veranschlagt - ein Gewinnpotenzial von rund 48 Prozent.
(cash/AWP)