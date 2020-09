Mit der Aktie des Bauchemieherstellers Sika liess sich in den letzten Jahren viel Geld verdienen – alleine gut 20 Prozent im Krisenjahr 2020. Damit zählt sie zu den diesjährigen Gewinnern aus dem Swiss Market Index (SMI).

Und in Bankenkreisen ist man sich einig: Die Sika-Aktie ist selbst in der Nähe ihres Rekordhochs von Anfang September bei 223 Franken noch ein Kauf. Seit dem frühen Donnerstagmorgen teilt mit Goldman Sachs eine weitere Bank diese Meinung. Die mächtige US-Investmentbank sieht im Bauchemiehersteller einen möglichen Gewinner einer weltweiten Reduktion des CO2-Ausstosses und den politischen Bestrebungen in Richtung Klimaneutralität. Sie preist die Aktie deshalb als "spannende Klima-Wette" mit einem 12-Monats-Kursziel von 287 Franken zum Kauf an.

Vielversprechende Wachstumsaussichten

Goldman Sachs zufolge verfügt Sika nicht nur im Bau- sondern auch im Automobilzuliefergeschäft über Produkte, die in Sachen Klimaschutz unverzichtbar sind. Zudem hält die US-Investmentbank diese Produkte gut und noch für lange Zeit über Patente geschützt.

Die Amerikaner trauen dem Unternehmen über die nächsten fünf Jahre ein jährliches Umsatzwachstum in Höhe von 7 Prozent zu. Den operativen Gewinn (EBIT) seien sie in dieser Zeit sogar um jährlich 15 Prozent wachsen. Das liegt über den Prognosen anderer Banken und erklärt, weshalb das 287 Franken lautende 12-Monats-Kursziel als das höchste für die Aktie ausstehende sämtlicher Banken gilt.

Diese überaus verlockenden Wachstumsaussichten haben allerdings ihren Preis. Selbst auf den optimistischen Schätzungen von Goldman Sachs errechnet sich für das kommende Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33. Das liegt sowohl über jenem von Aktien vergleichbarer Anbieter als auch am ganz oberen Ende der langjährigen Bewertungsbandbreite.

Kaufempfehlung wird dennoch als mutig empfunden

Mit der Kaufempfehlung befindet sich Goldman Sachs in guter Gesellschaft. Wie Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zeigen, sind 11 von 21 Banken optimistisch für die Sika-Aktie. Einzig die UBS rät mit einem 12-Monats-Kursziel von 135 Franken zum Verkauf. Damit ist die grösste Schweizer Bank allein auf weiter Flur.

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken verlautet, bleibt Sika ein Vorzeigeunternehmen mit einem herausragenden Leistungsausweis. Dennoch sei es mutig von Goldman Sachs, so spät noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen, so der Tenor.