Das zeigen Daten, die das Immobilienberatungsunternehmens IAZI erhoben und in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) online dargestellt hat. Das Analyse-Tool beruht auf aktuellen Immobilienpreisen, Marktmieten, Finanzierungskosten sowie regionalen Marktdaten und gibt Auskunft, mit welchen finanziellen Mitteln man sich wo welche Wohnung leisten kann. Dabei kann es sein, dass Haushalte sich an bestimmten Orten Wohnungen leisten können, auch wenn die Auswertung das Gegenteil besagt. Denn das Tool unterschätzt tendenziell den Spielraum der Haushalte. Zudem ermöglicht es jeweils einen Blick auf ganze Gemeinden, nicht aber auf Unterschiede innerhalb einer Gemeinde.