Dass das Angebot an Wohneigentum wächst, liegt kaum an der Neubautätigkeit. Denn diese ist relativ tief: Lediglich 11300 Eigentumswohnungen wurden 2023 neu bewilligt. Das entspricht einem Rückgang von 24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen zehn Jahre, wie Wüest Partner (WP) am Donnerstag in ihrem Immo-Monitoring 2024 mitteilt. Nicht substanziell anders sieht es bei den Einfamilienhäusern aus. 5900 Bewilligungen für neue Häuser wurden 2023 erteilt - ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Dekade.