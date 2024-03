Zuletzt fiel die Aktie ab, nachdem ein Bericht des Marktforschers Counterpoint besagte, dass die iPhone-Verkäufe in China in den ersten sechs Wochen des Jahres um 24 Prozent zurückgegangen sind. Der gesamte Markt sei rückläufig, aber Apple rutsche nun schneller ab als die lokale Konkurrenz. Das in der chinesischen Industriestadt Dongguan ansässige Unternehmen Vivo hat sich laut den Daten von Counterpoint zum führenden Anbieter des Landes entwickelt. Um die Nachfrage anzukurbeln, hat Apple im Januar seltene Preisnachlässe in seinem Webstore eingeführt. Und lokale Händler senken die iPhone-Preise um bis zu 180 Dollar.