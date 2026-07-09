Ein wichtiger Treiber war denn auch der Subindikator «Reisen», der einen weiteren Anstieg der entsprechenden Ausgaben zeigt. Einen deutlichen Zuwachs erlebten zuletzt insbesondere Ferienbuchungen, aber auch die Nachfrage nach Mietwagen nahm deutlich zu. Leicht rückläufig entwickelte sich die Ausgabebereitschaft für Freizeitaktivitäten und -güter. Restaurantbesuche blieben allerdings etwa nach wie vor sehr beliebt.