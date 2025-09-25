Kriegsängste und Sorgen um Arbeitsplatz

«Nachdem das Konsumklima zuvor drei Monate in Folge gesunken war, beendet es nun seinen Abwärtstrend - zumindest für den Moment», sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl. Ob dies der Auftakt zu einer nachhaltigen Wende sei, bleibe offen. Das Gesamtklima bewege sich aber weiter auf sehr niedrigem Niveau. Belastend wirkten geopolitische Unsicherheiten wie die Kriege in Nahost und der Ukraine, Sorgen um Arbeitsplätze und wieder zunehmende Inflationsängste.