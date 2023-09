Der breit gefasste US-Börsenindex S&P 500, die Benchmark für amerikanische Aktien, schloss am Montag die 100. Sitzung in Folge ohne einen Rückgang von mindestens 1,5 Prozent. Mehr noch: In den zwei Monaten seit dem Jahreshöchststand gab es nur vier Verluste von mehr als 1 Prozent, ansonsten waren die täglichen Schwankungen in einem Ausmass gedämpft wie seit 2018 nicht mehr.