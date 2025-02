Der US-Dollar steht derzeit minimal höher bei 0,9039 Franken, nach 0,9031 Franken am späten Nachmittag. Auch gegenüber dem Euro hat der «Greenback» leicht an Terrain gewonnen. So notiert das Euro/Dollar-Paar bei einem Kurs von 1,0425 nach zuvor 1,0431. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9423 auf der Stelle.