Zuletzt wurde auch Kritik am Roche-Chef Thomas Schinecker und an dessen Übernahmepolitik laut. Der Kauf von Telavant für gut 7 Milliarden Dollar als auch jenen von Carmot Therapeutics für bis zu 3 Milliarden Dollar wurde als "teuer" und "riskant" bezeichnet. Der Analyst der Basler Kantonalbank signalisierte zusehends Zweifel an der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungspipeline von Roche.