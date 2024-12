Die Regierung in Peking peilt für 2024 ein Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent an. Die Aussichten könnten sich durch die erneute Präsidentschaft von Donald Trump jedoch eintrüben. Der designierte US-Präsident droht mit Zöllen auf chinesische Produkte. Im November kündigte China im Kampf gegen die Wirtschaftsschwäche an, systemische Risiken senken zu wollen und setzte bei den Schulden der Kommunen an. Ein Konjunkturpaket blieb aber aus.