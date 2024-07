Viertens ist keine Deflation in Sicht, der die Schweizer Zentralbank entgegenwirken müsste. Die Teuerung ist zwar zurückgegangen. Und die Strompreise dürften nächstes Jahr wieder fallen, die Mieten nicht durch einen höheren Referenzzinssatz steigen. «Dennoch ist ein Absinken der Inflationsrate gegen null unwahrscheinlich», so Stucki. Die Prognosen der Nationalbank geben ihm recht. Bei einem Leitzins von 1,25 Prozent sagt die SNB Inflationsraten von mindestens 1,0 Prozent in der Zeit bis Anfang 2027 voraus.