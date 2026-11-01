«In den vergangenen fünf Jahren haben wir diese neue Kabine entwickelt und dabei auf jedes Detail geachtet, um die Erwartungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen», sagte Pelous. «Wir wollten einen Raum wie in einem Privatjet schaffen.» Flüge in der ersten Klasse, die für einen Hin- und Rückflug von Paris nach New York ab 14'000 Dollar zu haben sind, bieten ähnlichen Komfort wie Privatflugzeuge, nur günstiger. Das sei für Showbiz-Stars und andere ‌VIPs diskreter, da Privatjets geortet werden können. «Auf Linienflügen wird man völlig unsichtbar», sagte Pelous.