Ein weiterer Anlass, der am Mittwoch Auftrieb bringen dürfte, ist die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten. Die USA und der Iran haben sich weniger als zwei Stunden vor Ablauf des von Washington gesetzten Ultimatums ‌gefunden. Teil der Einigung ist, dass der Iran die Strasse von ⁠Hormus freigibt. Diese ist für die Weltwirtschaft von strategischer Bedeutung. Ihre Blockade hat die Finanzmärkte in den vergangen Wochen erheblich belastet.